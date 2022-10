O Ferroviário de Nampula venceu sábado o Costa do Sol, clube mais titulado de Moçambique, e que luta ainda pela conquista do campeonato. A equipa do português Nélson Santos esteve em desvantagem, mas conseguiu a igualdade ainda antes do intervalo, acabando por garantir o treiunfo (2-1) na etapa complementar.A formação de Nampula segue na 4ª posição do Moçambola, com 24 pontos, menos um do que o Costa do Sol, que é 3º. Recorde-se que, devido a um problema relacionado com o visto de trabalho naquele país africano de língua oficial portuguesa, Nélson Santos esteve afastado do banco do Ferroviário de Nampula em três partidas do campeonato e uma da Taça de Moçambique, da qual o emblema acabou por ser afastado pelo Ferroviário de Lichinga (0-1).Os golos do conjunto treinado por Nélson Santos foram marcados por Mário (42') e Isac (67'). Beto Maravilha (21') marcou pelo Costa do Sol.