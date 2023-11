Ferroviário da Beira vence e sagra-se campeão moçambicano

O Ferroviário da Beira, treinado pelo português Hélder Duarte, sagrou-se este domingo campeão de Moçambique, ao vencer em casa a Associação Desportiva de Vilankulo por 1-0, na última jornada do Moçambola.

Na derradeira jornada do campeonato, o Ferroviário da Beira necessitava apenas de vencer para conquistar um título que lhe fugia desde 2016, mas só aos 71 minutos é que Amadou sossegou os adeptos da casa, ao marcar o único golo da partida.

"Foi quando tinha que ser, parabéns aos meus jogadores", disse, no final do jogo, o treinador do Ferroviário da Beira, Hélder Duarte, sobre a conquista do título nos últimos minutos da derradeira jornada do Moçambola.

É o segundo título de campeão nacional conquistado pelo Ferroviário da Beira, mas que até esteve tremido nas últimas semanas, depois de três jogos anteriores sem vencer, mas levando desta forma a festa ao Caldeirão da Beira.

Além do Ferroviário da Beira, também o Ferroviário de Nampula e o Black Bulls chegaram à última jornada espreitando o título.

Em Maputo, o Black Bulls cumpriu e venceu o Ferroviário de Lichinga por 1-0, mas terminou o campeonato a dois pontos do líder, no segundo lugar.

Em Cahora Bassa, o campeão em título União Desportiva do Songo não deixou o Ferroviário de Nampula sonhar com o título e venceu por 2-1 a equipa da capital do norte, que assim terminou o campeonato na terceira posição.

No outro extremo da tabela, o Ferroviário de Nacala perdeu em casa por 4-3 com o Costa do Sol e carimbou a descida da divisão, juntamente com o Ferroviário de Quelimane e o Matchedje de Maputo, que entraram nesta jornada com a despromoção à segunda divisão já confirmada.

Resultados da 22.ª e última jornada:

- Domingo, 5 nov:

Ferroviário da Beira -- AD Vilankulo, 1-0

União Desportiva do Songo - Ferroviário de Nampula, 2-1.

Black Bulls - Ferroviário de Lichinga, 1-0.

Ferroviário de Nacala -- Costa do Sol, 3-4.

Baía de Pemba FC - Ferroviário de Maputo, 2-1.

Ferroviário de Quelimane - Matchedje de Maputo, 1-0.

Classificação final:

1. Ferroviário da Beira, 39 pontos

2. Black Bulls, 38

3. Ferroviário de Nampula, 36

4. Costa do Sol, 36

5. União Desportiva do Songo, 35

6. Baía de Pemba, 33

7. Ferroviário de Lichinga, 32

8. Ferroviário de Maputo, 29

9. Associação Desportiva de Vilankulo, 28

10. Ferroviário de Nacala, 25

11. Ferroviário de Quelimane, 20

12. Matchedje de Maputo, 10