Feyenoord perde na receção ao AZ Alkmaar

O Feyenoord, adversário do FC Porto no grupo G da Liga Europa, foi esta quinta-feira derrotado na receção ao AZ Alkmaar por 3-0, em jogo em atraso da quarta jornada da Liga holandesa.





A equipa de Roterdão, que recebe os dragões na próxima quinta-feira, já chegou ao intervalo em desvantagem, depois do golo de Myron Boadu, aos 39, tendo Calvin Stengs, aos 50, e Oussama Idrissi, aos 83, sentenciado a derrota do Feyenoord.Regularizada a Liga holandesa, o Feyenoord ocupa presentemente apenas a 10.ª posição com 10 pontos, em sete jornadas, já a sete do duo de líderes, Ajax e PSV Eindhoven, estes últimos adversários do Sporting no grupo D da Liga Europa.