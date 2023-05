Feyenoord preocupado com saída de Arne Slot: mais um nome associado ao Tottenham

Feyenoord está preocupado com a possível saída de Arne Slot no final da temporada. De acordo com a imprensa inglesa, esta sexta-feira, o treinador dos holandeses é uma das hipóteses consideradas por Daniel Levy para ocupar o comando técnico do Tottenham.Depois de uma época positiva, que resultou na conquista da Eredivisie, o campeão da Holanda pretende manter o técnico de 44 anos em virtude do seu sucesso interno e do regresso do clube à Liga dos Campeões após seis anos de ausência. Uma das soluções consideradas por Toon van Bodegom, presidente do clube, será propor um aumento salarial a Slot em torno dos 4 milhões de euros por época.Desde a saída de António Conte, a 26 de março, o Tottenham tem procurado um substituto adequado às necessidades do clube. Ainda assim, sem sucesso. Entre os nomes associados ao emblema de Londres estão também: Ange Postecoglu (Celtic); Roberto De Zerbi (Brighton); Marco Silva (Fulham); Thomas Frank (Brentford) e Rúben Amorim (Sporting)