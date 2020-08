Fez-se história na Holanda: mulher autorizada a jogar em equipa sénior masculina

Elle Fokkema tem 19 anos e vai entrar na história do futebol holandês, europeu e mundial como a primeira jogadora a representar uma equipa sénior masculina.





A jovem foi autorizada pela Federação holandesa (KNVB) a integrar o plantel do VV Foarut (clube do quarto escalão) já em 2020/21, num projeto-piloto da KNVB que poderá mudar as regras e permitir que mulheres e homens joguem juntos nos escalões seniores, sendo que na Holanda tal já é permitido até aos Sub-19 desde 1986. A ideia é que tal possa vir a suceder nas provas profissionais mas, para já, será apenas implementada nos escalões amadores.Art Langeler, diretor de desenvolvimento da KNVB, explicou que "todos os anos vários clubes solicitam que as mulheres possam jogar na equipa principal masculina". "Apoiamos a diversidade e a igualdade, por isso acreditamos que deve haver lugar para todos e para todas no futebol", justifica o responsável, em declarações reproduzidas pela BBC.Quando a Elle Fokkema, a jovem encara a situação como "um desafio" mas diz-se "entusiasmada". "É fantástico que eu possa continuar a jogar neste clube", afirmou a atleta num comunicado. "Tenho jogado com eles desde os 5 anos e iria lamentar o facto de não poder continuar. A federação sempre me aconselhou a continuar com os rapazes enquanto fosse possível. Perguntei ao clube se seria possível juntos enviámos um pedido à federação. Os meus colegas também reagiram com entusiasmo. Não sei como será, mas estou muito feliz por poder participar neste projeto", justificou.