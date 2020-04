FIFA altera as regras e admite jogadores Sub-24 nos Jogos Olímpicos

As seleções que irão disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio poderão apresentar jogadores até 24 anos, ou seja, os mesmos que poderiam participar na competição, se esta não fosse adiada para o próximo ano. Os regulamentos determinam que no futebol olímpico, as equipas se apresentem com, pelo menos, 15 jogadores Sub-23 e mais três com idade superior a esta. Todavia, se as regras não fossem modificadas, muitos dos jogadores que estariam previstos participar na competição e que ajudaram as respetivas seleções a garantir o apuramento, já não o poderiam fazer.





Esse foi o principal motivo pelo qual a FIFA, o organismo que regula o futebol mundial, decidiu abrir uma exceção para os próximos Jogos Olímpicos, tendo em conta que estes foram adiados. Assim, quem nasceu em 1997 tem o direito de viajar para Tóquio. Ainda assim, esta foi apenas uma exceção e não se irá tornar regra no futuro.