FIFA anuncia finalistas aos prémios The Best para melhores guarda-redes

A FIFA anunciou esta terça-feira os três finalistas para os prémios de melhor guarda-redes, masculino e feminino, do The Best, que vão premiar os futebolistas em destaque em 2023.

A tabela masculina inclui o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, o marroquino Yassine Bounou, treinado pelo português Jorge Jesus no Al Hilal e que em 2023 ainda atuou pelo Sevilha, e o brasileiro Ederson, antigo guardião do Rio Ave e do Benfica, atualmente no Manchester City.

De fora fica o vencedor de 2022, o argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), que foi premiado com o Troféu Yashin na gala da Bola de Ouro como melhor guardião do ano, após ser campeão do mundo com a Argentina.

No feminino, as nomeadas são a espanhola Catalina Coll, do Barcelona e campeã do mundo de seleções, a inglesa Mary Earps (Manchester United) e a australiana Mackenzie Arnold (West Ham).

O prémio é atribuído por votação de um painel internacional composto por selecionadores de países, no masculino e no feminino, respetivos capitães nacionais, um jornalista considerado especialista de cada país, bem como votação do público.

Estes são os primeiros finalistas anunciados para os The Best de 2023, que serão entregues em 15 de janeiro de 2024, numa cerimónia em Londres, sendo que os finalistas de outras categorias serão anunciados "em breve", segundo a FIFA.