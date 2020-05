FIFA cancela prémios 'The Best' devido ao coronavírus

A pandemia do novo coronavírus tem provocado grandes mudanças no futebol dentro e fora das quatro linhas e este ano a FIFA não irá realizar a habitual cerimónia dos prémios 'The Best'.

A informação está a ser avançada pelo jornal 'Marca', que explica que o organismo liderado por Gianni Infantino reuniu na semana passada e decidiu cancelar todos os prémios e provas que não sejam essenciais, pelo que este ano não irá distinguir os melhores jogadores e treinadores mundiais. Também o facto de a cerimónia estar agendada para a cidade de Milão, em Itália, poderia ser interpretada como anti-ética, sendo aquele um dos países mais afectados pela pandemia em termos de mortes e número de infetados.





Recorde-se que no ano passado Lionel Messi foi o vencedor do 'The Best' para melhor Melhor Jogador de Futebol Masculino, troféu que o português Cristiano Ronaldo conquistou por duas vezes em 2016 e 2017.Quanto à entrega dos outros outros dois títulos individuais mais desejados pelos futebolistas, a Bota de Ouro e a Bola de Ouro, mantêm-se para já em cima da mesa.