FIFA decreta: clubes não estão obrigados a libertar jogadores para os próximos compromissos das seleções

O Conselho da FIFA reuniu esta sexta-feira para promover algumas alterações às habituais regras que os clubes são obrigados a cumprir, uma delas está relacionada com a cedência dos jogadores às seleções, para os respetivos compromissos internacionais, face ao surto de coronavírus.





De acordo com o comunicado emitido, a FIFA acredita que o decorrer dos encontros sob as atuais circunstâncias - a exposição ao COVID-19 - "pode não só ser um problema para a saúde dos jogadores e do público em geral", como também poderá "comprometer a justiça desportiva", tendo em vista que algumas equipas poderão apresentar-se, durante este período, sem algumas das suas principais figuras.De modo a evitar "riscos desnecessários à saúde pública", a FIFA recomenda ainda que "todos os jogos internacionais previamente datados para março e abril deverão ser adiados para uma data a determinar"."De acordo com a atual preocupação em torno do Coronavírus, o Conselho da FIFA decidiu que as regras gerais que obrigam os clubes a libertar jogadores às seleções nacionais não serão aplicadas para os próximos compromissos internacionais entre março e abril.A situação tem evoluído muito rapidamente em todo o mundo e diferentes autoridades públicas têm imposto várias restrições aos voos internacionais.A FIFA entende que o decorrer das partidas sob as atuais circunstâncias pode não só ser um potencial problema para a saúde dos jogadores (e do público em geral) mas poderá ainda, muito provavelmente, comprometer a justiça desportiva durante este período dado o facto de algumas equipas estarem privadas da utilização de alguns dos seus melhores jogadores enquanto outros não.De forma a evitar riscos desnecessários à saúde pública e também de potencial injustiça desportiva, recomendamos que todos os jogos internacionais previamente datados para março e abril deverão ser adiados para uma data a determinar, numa altura que seja assegurada a segurança ambiental, tanto para os jogadores como para o público em geral", pode ler-se.