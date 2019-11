FIFA e Fórum Mundial de Ligas apostam no desenvolvimento do futebol profissional

A FIFA e o Fórum Mundial de Ligas (WLF), que reúne 38 ligas profissionais de todos os continentes, assinaram esta quinta-feira um acordo de cooperação para o desenvolvimento do futebol profissional, anunciou a WLF.

Este acordo, o primeiro entre as ligas de futebol profissional e a FIFA, foi assinado entre os presidentes dos dois organismos, Gianni Infantino (FIFA) e o alemão Christian Seifert, que, além de liderar o WLF, é o diretor-geral da Bundesliga (liga alemã).

O objetivo desta parceira é "partilhar a experiência e competências [de ambas as instituições], com o propósito de aprofundar a profissionalização do futebol em todo o mundo", segundo o comunicado.

Criado em 2016, o WLF, sediado em Lausana, na Suíça, conta com 38 ligas profissionais de todo o mundo como membros, incluindo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, representando mais de 1.100 clubes.

Em declarações à AFP, Seifert realçou que este acordo pretende "incutir nas ligas e nos clubes de futebol os valores da boa governação, controlo financeiro e apoio ao seu desenvolvimento comercial".