FIFA e MLS transmitem jogos históricos nos próximos dias

Milhões de pessoas em todo o mundo estão em quarentena devido à pandemia do coronavírus e nos últimos dias inúmeros canais de filmes, séries e de outro género de entretenimento têm disponibilizado os seus conteúdos de forma gratuita.



Esta onda estende-se também ao futebol e na quinta-feira a FIFA e a MLS (liga norte-americana) decidiram possibilitar aos fãs a oportunidade de reviverem alguns dos jogos mais marcantes na história das respetivas competições.



'Mundial em casa' é o nome da iniciativa da FIFA que irá transmitir no seu canal de Youtube jogos lendários dos Mundiais masculino e feminino, escolhidos pelos internautas. Lembra-se do golo de cabeça de Van Persie, pela Holanda, no Mundial 2014 frente à Espanha? Pode revê-lo já este sábado, naquele que será o primeiro duelo a ser transmitido.



No caso da MLS, além do Youtube, os jogos vão passar no Facebook e no site oficial, com transmissão diária de um encontro. A vaga já arrancou com um DC United-Orlando City de 2018 e prolonga-se até dia 25 com destaque para o jogo de estreia de David Beckham pelos LA Galaxy em 2007.