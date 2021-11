FIFA escolhe Lauren para desenvolver futebol em África

Lauren Bisan-Etame, ex-jogador que se notabilizou ao serviço do Arsenal - participou na conquista história da Premier League sem derrotas em 2003/2004 - foi escolhido pela FIFA como especialista técnico para o desenvolvimento do futebol em África.O antigo internacional por Camarões, de 44 anos, terá como objetivo aumentar o nível competitivo do continente africano, num projeto que é liderado por Arsène Wenger. O francês, que trabalhou com Lauren no Arsenal, desempenha o cargo de responsável pelo desenvolvimento do futebol a nível mundial."Assumo esta função com muito entusiasmo. É um motivo de orgulho e também uma responsabilidade formar parte da equipa da FIFA. Vou esforçar-me ao máximo para devolver tudo o que o futebol me deu e crescer este desporto a nível mundial. Estou certo de que, se dermos os passos adequados, podemos conseguir que cresça ainda mais e criar as bases para o futuro", resumiu Lauren.