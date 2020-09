FIFA especifica normas sobre titularidade de direitos económicos de jogadores por terceiros

O primeiro manual sobre a influência e a titularidade dos direitos económicos dos jogadores de futebol por terceiros em contratos foi publicado esta quarta-feira pela FIFA, com o objetivo de promover a transparência na área das transferências.

O organismo apontou para a "evolução do próprio sistema de transferências e a crescente complexidade dos contratos de trabalho" para justificar o lançamento desta publicação, que esclarece as partes interessadas e o público sobre como a entidade interpreta a legislação nestes campos do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores (RETJ).

O documento da FIFA, entidade que rege o futebol mundial, inclui um estudo exaustivo do âmbito da aplicação, dentro do quadro regulamentar, da sua jurisprudência e do Tribunal Arbitral de Desporto (TAS) no que diz respeito à influência e titularidade dos direitos económicos dos jogadores de futebol por terceiros.

O manual inclui ainda uma análise estatística e vários de seus capítulos também oferecem recomendações práticas para as partes interessadas (especialmente os clubes) ao negociar contratos de trabalho e acordos de transferência, para ajudar a cumprir o RETJ.