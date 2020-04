FIFA está a preparar-se para resolver queixas por cortes salariais

A pandemia do novo coronavírus já levou muitos clubes a reduzir os salários dos plantéis para atenuar o impacto financeiro da suspensão das competições. E se em países como Alemanha e Espanha a medida foi na generalidade bem aceite pelos jogadores, Inglaterra é um dos casos em que está a gerar controvérsia e a discussão promete continuar.

Perante este cenário, a Reuters avança este domingo que o grupo de trabalho criado pela FIFA para questões relacionadas com o impacto do coronavírus está já a preparar-se para receber queixas de jogadores que não aceitem reduzir os seus vencimentos, segundo um documento interno a que a agência teve acesso.

A FIFA quer que os cortes sejam "proporcionais" e defende "acordos coletivos apropriados". O organismo pretende ainda assegurar "alguma forma de pagamento de salário a jogadores e treinadores, evitar litígios, proteger a estabilidade contratual e garantir que os clubes não vão à falência".

Caso não existam consensos em países nos quais "a lei não trata estas situações ou não são aplicáveis acordos coletivos", quaisquer decisões unilaterais "só serão reconhecidas quando consideráveis razoáveis" pela Câmara de Resolução de Litígios da FIFA ou pelo Comité de Status de Jogadores.

Segundo a Reuters, "a FIFA terá em consideração se a decisão se aplica a toda a equipa ou apenas a alguns funcionários e se o clube tentou, de boa-fé, chegar a um acordo mútuo com seus funcionários."

Em alternativa, o grupo de trabalho sugere que "os acordos entre clubes e funcionários devem ser suspensos durante a paragem das competições, desde que seja mantida uma cobertura de seguro adequada e se encontrem alternativas adequadas de suporte a despesas dos funcionários durante o período em questão."

O documento terá sempre de ser submetido à aprovação do Bureau do Conselho da FIFA, mas um porta-voz do organismo garantiu à Reuters que ainda não está prevista qualquer data para entrega da proposta.

Contratos, transferência e empréstimos

Segundo o documento a que a Reuters teve acesso, os contratos dos jogadores que terminam no final de junho "devem ser prolongados até ao final da temporada se a mesma for prolongada."

O grupo de trabalho da FIFA prevê ainda um ajustamento das janelas de transferências e decidiu que as novas regras pensadas para os empréstimos não entrarão em vigor até que o atual período de incerteza chegue ao fim.