FIFA impõe multa e dois jogos de castigo à Hungria após incidentes racistas

A FIFA impôs dois jogos de castigo e o pagamento de uma multa de 200 mil francos suíços (cerca de 184 mil euros) à federação húngara de futebol, na sequência dos incidentes de teor racista ocorridos no jogo com a Inglaterra, de apuramento para o Mundial de 2022, disputado a 2 de setembro deste ano.





Segundo explicou o organismo internacional em comunicado, o comité de disciplina "analisou e teve em consideração as circunstâncias do caso", "a gravidade dos incidentes", nomeadamente os insultos racistas, o arremesso de objetos, fumos e bloqueio de escadas, e decidiu punir a federação com dois jogos, com o segundo deles a ficar suspenso por um período de dois anos."A FIFA mantém uma posição firme e determinada, rejeitando qualquer forma de racismo, violência, discriminação ou abuso. A FIFA tem tolerância zero contra este tipo de comportamento aberrante no futebol", acrescenta o comunicado.