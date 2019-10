FIFA irá publicar sentenças detalhadas dos casos de foro ético e disciplinar

A FIFA vai dar a conhecer os pormenores do seu trabalho legal, publicando as sentenças detalhadas da maioria dos processos relacionados com ética e casos do foro disciplinar, informou esta quinta-feira o organismo.Processos que envolvam subornos a funcionários de futebol, manipulação de resultados e abuso racial por parte dos adeptos terão as suas evidências e argumentos legais revelados num site da FIFA.O vice-secretário-geral da FIFA, Alasdair Bell, refere que desta forma "ninguém será capaz de dizer que essas decisões são secretas".Uma exceção à nova pratica do trabalho legal da FIFA prende-se com os casos por quebra de regras nas transferências internacionais de jovens jogadores, como o que envolveu este ano o Manchester City, que não serão publicados.Com este novo procedimento, os advogados da FIFA esperam construir uma base de confiança no processo legal e banir "teorias de suspeita e conspiração", explicando o como e o porquê das decisões judiciais terem sido alcançadas.A plataforma on-line incluirá os processos de recursos envolvendo a FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e as disputas contratuais entre clubes, jogadores e treinadores.