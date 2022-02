FIFA lança novo Programa de Desenvolvimento de Talentos

A FIFA lançou um Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT), que visa ajudar as federações membros a atingir o seu pleno potencial e reduzir a disparidade no nível de futebol no mundo, anunciou o organismo.

A entidade que tutela o futebol mundial pretende que esta iniciativa "inovadora", que se insere num conjunto de projetos "destinados a promover a competitividade global do futebol", permita que "cada federação atinja o seu máximo potencial e possa proporcionar a todos os talentos uma oportunidade".

Em comunicado, a FIFA explicou que o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) começará a ser desenvolvido em 2023 e oferece às federações conhecimento especializado, treino, plataforma para troca de conhecimento e financiamento.

A FIFA pagará 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros) a cada federação que for admitida na iniciativa.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assegurou que um dos propósitos "primordiais" é dar oportunidade a todos os talentos, pelo que o lançamento deste programa "é uma das chaves para atingir esse objetivo".

"O programa dá continuidade à análise inovadora do ecossistema de desenvolvimento de talentos do futebol em mais de 200 de nossas associações-membro e proporcionará a meninos e meninas a oportunidade de maximizar o seu potencial", disse Gianni Infantino.

Todas as federações que integrem o programa receberão uma equipa de especialistas de alto desempenho da FIFA, para executar um plano de desenvolvimento de talentos de longo prazo, e poderão fazer uso dos cursos de treino disponibilizados pelo organismo.

A FIFA lembrou que está a aumentar o seu investimento em projetos técnicos e educacionais, com novas análises de atuação e conhecimento e com o Centro de Treinos, que foi lançado em 2021, "com o objetivo de ser uma plataforma moderna e dinâmica de troca de conhecimento com especialistas técnicos deste desporto".