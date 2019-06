FIFA levanta suspensão da Federação de Futebol da Serra Leoa

A FIFA anunciou esta terça-feira ter levantado a suspensão da Federação de Futebol da Serra Leoa, após o antigo presidente e o antigo secretário-geral terem sido absolvidos num caso de corrupção.O organismo de cúpula do futebol mundial suspendeu aquela federação em outubro de 2018, por "interferência" política no seu correto funcionamento, após acusações sobre Isha Johansen, presidente, e Chris Kamara, secretário-geral.Os dois foram detidos em 2016, antes de saírem em liberdade sob fiança, e acusados de 11 crimes, entre eles a apropriação de donativos à federação, conspiração para cometer atos de corrupção e abuso de poder.Os dois foram absolvidos no final de maio, no tribunal de Freetown, já depois de os jogos do 'play-off' de apuramento para a Taça das Nações Africanas terem sido cancelados, e o país desqualificado, em dezembro.