FIFA: Mercado mantém-se aberto e contratos são válidos até final da época

A FIFA, organismo que superintende o futebol mundial, decidiu esta terça-feira, durante uma reunião realizada em Zurique, na Suíça, que, por causa da pandemia de Covid-19, os contratos dos futebolistas, que terminam a 30 de junho, vão manter-se válidos enquanto a temporada 2020/21 não for concluída e que o mercado de transferências irá manter-se aberto para além do dia 31 agosto de 2020.





A definição destes e de outros princípios resulta da consulta realizada pelo vice-presidente daquela entidade, Vittorio Montagliani, que após consultar os mais diversos parceiros, incluindo clubes, jogadores, ligas, federações e confederações, apresentou um texto, com um conjunto de diretrizes, aprovadas por unanimidade.No final da reunião, Gianni Infantino, o presidente do organismo, fez um balanço positivo do encontro, apesar de todos os condicionalismos provocados pelo novo coronavírus."A pandemia de Covid-19 mudou claramente todas as circuntâncias relacionadas com o futebol na presente temporada. Assim, a FIFA, juntamente com todas as partes interessadas apresentou algumas ideias e propostas práticas para enfrentar essas novas circunstâncias. Embora isso não resolva todos os problemas, deve servir para trazer uma certa clareza ao futebol no futuro próximo", referiu o líder da organização, insistindo na importância de todos estarem unidos, neste momento difícil."Esperamos que este esforço cooperativo, sob a liderança da FIFA, possa fornecer um exemplo positivo de como o futebol pode unir-se e mostrar unidade, solidariedade e espírito de compromisso, com o objetivo de enfrentar os tempos difíceis que se avizinham. Porém, antes que esses tempos cheguem, uma coisa deve estar clara para todos, especialmente agora: a saúde vem em primeiro lugar, muito antes do futebol ", reforçou Infantino.Uma última nota para o facto da FIFA considerar que clubes e jogadores devem encontrar as melhores soluções para enfrentar a crise financeira que virá, depois de todas as medidas de contenção social serem levantadas."O futebol, como outros setores da economia, precisa encontrar soluções justas e equitativas adaptadas a estas circunstâncias, com o objetivo de proteger o emprego e alcançar um equilíbrio justo e razoável de interesses entre jogadores e clubes. A FIFA incentiva fortemente as partes a trabalharem em conjunto para encontrar acordos e soluções durante o período em que o futebol estiver suspenso", lê-se no site do organismo, que define também uma série de regras que servirão de 'lei', sempre que estes entidementos não forem alcançados.