FIFA revela o que vai mudar próximo no mercado de transferências

A FIFA, organismo que tutela o futebol mundial, assegurou que não pode interferir ou alterar as questões contratuais dos jogadores.





"A FIFA não pode alargar a duração dos contratos dos jogadores para além de 30 de junho, no entanto os períodos de transferências não vão ser os mesmos e os jogadores não vão poder ser inscritos. No caso dos empréstimos, os jogadores devem voltar ao clube de origem, mas como o mercado vai estar fechado, não podem ser inscritos", destacou o dirigente à rádio espanhola 'Cadena Cope' que garantiu ainda que o mercado de transferências só volta a abrir após a presente temporada terminar.Mas, a FIFA também pondera estratégias para o mercado de transferências, mostrando-se disponível para que haja três períodos de defeso, na próxima temporada. "Podemos ser flexíveis. Desde que o total das 16 semanas não seja ultrapassado", referiu James Kitching, diretor dos regulamentos de futebol da FIFA.O dirigente refere-se às habituais 12 semanas do mercado de verão e às quatro de janeiro. Assim sendo, tendo em conta que a próxima época pode começar mais tarde, a FIFA procura agilizar soluções para que clubes e jogadores não saiam muito prejudicados com esta paragem forçada nas competições, devido à pandemia de Covid-19.