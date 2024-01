FIFA promove seminário com candidatos aos Mundiais de 2030 e 2034

A FIFA iniciou esta segunda-feira um seminário informativo de três dias com os candidatos à organização dos campeonatos do Mundo de futebol de 2030 e 2034 para agilizar com os mesmos todo o tipo de procedimentos e logística.





Ao todo, são cerca de 35 os elementos que se deslocaram a Zurique, na Suíça, representantes das federações de Portugal, Espanha e Marrocos, candidatos ao Mundial'2030, bem como da Arábia Saudita, a única candidata para 2034.

O encontro abrange ainda a Argentina, Paraguai e Uruguai, países que vão receber um jogo do Mundial'2030, quando se celebra o centenário do Campeonato do Mundo que decorreu no Uruguai.

A 4 de outubro, a FIFA decidiu que a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos iria acolher o Mundial de 2030, ano em que se celebrará o centenário da competição, pelo que o trio sul-americano também vai fazer parte da 'festa'.

Na agenda deste seminário está, essencialmente, informação sobre o processo de submissão de candidaturas e aspetos relacionados com organização, infraestruturas gerais e desportivas, serviços, apoios governamentais, aspetos legais, direitos humanos e sustentabilidade.

As federações devem formalizar a sua candidatura até julho, com a FIFA a revelar posteriormente os relatórios de avaliação das mesmas, antes de as designar como anfitriãs no seu próximo congresso anual.