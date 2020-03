FIFA quer proteger contratos

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu ontem que o organismo que gere o futebol mundial irá discutir nos próximos dias com as "partes interessadas do futebol" as alterações necessárias ao Regulamento de Transferências para, desta forma, proteger os contratos dos jogadores e dos clubes.





Além de tudo isto a FIFA vai doar 9 milhões de euros à Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater a pandemia de Covid-19, revelou ontem Gianni Infantino, presidente da entidade que rege o futebol mundial."Graças à sua sólida situação financeira, a FIFA está em condições de propor medidas de solidariedade proativas dirigidas especificamente à crise do coronavírus", sublinhou Infantino, que vai sugerir, ainda, a criação de um fundo mundial de assistência ao futebol para "ajudar os membros da comunidade futebolística afetados por esta crise".