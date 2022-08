FIFA reintegra federação da Índia após "grave violação" dos seus estatutos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA interrompeu esta sexta-feira a suspensão da Federação Indiana de Futebol (AIFF), decretada em 16 de agosto e justificada pela "grave violação" dos seus estatutos, face a ingerências externas na sua gestão.



Problemas com emendas constitucionais impediram a AIFF de nomear um novo presidente até dezembro de 2020 sendo que, após o caos que se gerou, em maio deste ano o supremo tribunal do país decidiu dissolver o organismo e nomear uma equipa de três pessoas para promoverem eleições até 15 de setembro.

O ex-presidente Praful Patel permaneceu no cargo além do máximo de 12 anos -- deveria ter saído no ato eleitoral previsto para 2020 -- e ocupou ainda diversos cargos governamentais de alto nível durante o seu mandato na AIFF, de 2009 a 2022, situação que viola os estatutos da FIFA.

A ingerência de entidades externas na vida da federação indiana levaram a FIFA a sancionar a AIFF, mas agora o organismo que gere o futebol mundial diz ter recebido a "confirmação" de que os órgãos sociais do organismo "estão novamente a gerir todos os assuntos atuais".

Mediante as novas garantias, a FIFA decidiu a reintegração da AIFF e incentivou-a a realizar eleições em "tempo útil".

O campeonato do mundo de sub-17 feminino está previsto decorrer na Índia entre 11 e 30 de outubro, dois anos depois do que era suposto, sendo que a FIFA assegura que o mesmo "vai decorrer conforme o planeado".

De igual forma, as seleções deixam de estar proibidas de participar nas competições internacionais.