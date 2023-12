FIFA suspende novo regulamento de agentes

A FIFA anunciou a suspensão temporária dos novos regulamentos de agentes (FFAR) até que o Tribunal de Justiça Europeu tome a sua decisão. O comunicado tornado público este sábado surge após vários reveses sofridos pelo organismo que gere o futebol mundial nos tribunais da Alemanha, Espanha e Reino Unido.O novo regulamento da FIFA previa um maior controlo do trabalho dos agentes, obrigando-os a ter licença, limitando as comissões que ganham com transferências e salários dos seus clientes a um máximo de 10% ou proibindo a representação múltipla."A FIFA continua convencida de que o FFAR é um passo regulamentar necessário, proporcional e totalmente legal para resolver as falhas sistémicas no sistema de transferências internacionais", escreveu o organismo dirigido por Gianni Infantino.Em maio do ano passado, o Tribunal Distrital de Dortmund (Alemanha) apresentou uma ordem judicial provisória, pedindo à FIFA que suspenda a execução de várias mudanças do regulamento. Os agentes têm estado em desacordo com a FIFA."A FIFA iniciou um procedimento de recurso contra a ordem judicial e espera-se uma decisão de recurso no primeiro semestre de 2024", explica a nota informativa da FIFA.