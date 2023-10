FIFA suspende treinador congolês durante 20 anos por abuso de menores

Jonathan Bukabakwa, antigo técnico da República Democrática do Congo, foi suspenso por 20 anos de todas as atividades relacionadas com o futebol, após ser condenado por violência sexual contra um menor, anunciou a FIFA.

"Esta decisão está em linha com a política de tolerância zero aplicada pela FIFA face a todas as formas de violência no futebol", realçou em comunicado a FIFA, que adicionalmente multou em cerca de 100 mil euros o ex-treinador de clubes das regiões de Lipopo e Malebo, naquele país africano.

O organismo sublinhou ainda ter criado um sistema específico de alerta 'online' para "comunicar de forma confidencial possíveis problemas em termos de prevenção".