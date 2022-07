FIFA vai receber mais de 88 milhões de euros após investigações de corrupção

A FIFA vai receber mais 92 milhões de dólares (mais de 88 milhões de euros) de compensação pelas perdas sofridas em esquemas de corrupção no futebol mundial, disse na quinta-feira o Departamento de Justiça dos EUA, citado pela agência Reuters.Já em agosto de 2021, o mesmo departamento tinha revelado que estaria previsto a FIFA receber 201 milhões de dólares (192 milhões de euros) pelas perdas sofridas. O dinheiro foi apreendido nas contas bancárias de antigos funcionários que estavam envolvidos nos esquemas e que posteriormente foram processados na sequência de uma investigação sobre anos de corrupção no futebol mundial."Esta distribuição de aproximadamente 92 milhões de dólares como compensação por perdas sofridas destaca a importância da perda de bens como um instrumento crítico neste esforço", afirmou o Departamento de Justiça norte-americano numa declaração divulgada ontem.De acordo com a mesma fonte, as confederações continentais da FIFA, a CONCACAF, que governa o desporto na América do Norte e Central, e a CONMEBOL, que supervisiona a América do Sul, foram visadas como estando entre as vítimas na declaração do Departamento de Justiça.Desde que o departamento revelou as investigações de corrupção em 2015, mais de 50 pessoas individuais e empresas foram constituídas arguidas e mais de 20 países diferentes foram acusados, segundo o departamento de justiça dos EUA, em grande parte por subornos relacionados com os direitos televisivos e marketing."Houve um enorme fluxo de dinheiro entre funcionários corruptos e empresas neste esquema maciço", disse Michael J. Driscoll, diretor-adjunto responsável na delegação do FBI em Nova Iorque, no comunicado.