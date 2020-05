Figo e a troca do Barcelona pelo Real Madrid: «Quando não te sentes reconhecido...»

Luís Figo esteve à conversa com Fabio Cannavaro, num direto do Instagram, no qual recordou vários momentos importantes da carreira, entre eles quando decidiu deixar o Barcelona para rumar ao eterno rival, Real Madrid.





"Foi uma decisão importante e difícil, pois mudei de uma cidade que me dava muito e onde estava bem, mas quando sentes que não és reconhecido pelo que estás a fazer e se tens uma proposta de outro clube, ponderas", admitou o ex-jogador, formado no Sporting.As duas antigas estrelas do futebol mundial nunca jogaram na mesma equipa, ainda que ambos tenham representado o Real Madrid e o Inter Milão em fases diferentes. Todavia, tiveram a oportunidade de jogar ao lado de grandes jogadores, tendo Figo destacado Zinedine Zidane ou o brasileiro Ronaldo, mas, ainda assim, o português sublinha aquele que mais o marcou: Raul González."Na minha carreira joguei com grandes futebolistas. Seria mais fácil escolher um por posição do que eleger apenas um. Joguei com Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Verón e com aquele que estava sempre pronto para marcar, o Raúl", começou por sublinhar Figo, tendo explicado, depois, aquilo em que este se destacava: "Era um vencedor e só pela sua mentalidade conquistou tanto na carreira. Sabia sempre como definir e como mover-se em campo. Se falas de Ronaldo, as suas características são a velocidade e a potência, mas com Raúl é difícil decidir o que é melhor nele. Tinha um pouco de tudo. Fazia sempre golo e marcava a diferença".Cannavaro apontou ainda Figo como um possível líder da UEFA, mas o português refere que, para já, não pensa nisso: "Atualmente, estou bem, com o que estou a fazer [Embaixador do Euro'2020], estou a aprender muito e no futuro se verá".