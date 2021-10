Figo é um dos rostos de campanha da UEFA contra as alterações climáticas

O ex-futebolista internacional português Luís Figo é um dos rostos da campanha lançada esta segunda-feira pela UEFA em parceria com a Comissão Europeia, com o objetivo de alertar para o problema das alterações climáticas.

Num vídeo de pouco menos de um minuto, Figo, o guarda-redes Buffon ou as gémeas internacionais francesas Delphine e Estelle Cascarino, juntamente com vários jovens, brincam com uma bola e perguntam qual é o truque, numa mensagem em que todos contam.

A mensagem começará a ser transmitida nos jogos da Liga dos campeões desta semana, numa iniciativa que contou com um financiamento de 700.000 euros da Comissão Europeia.

"Não há prolongamento para travar as mudanças climáticas", escreveu hoje no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentando que para se atingir objetivo e salvar planeta, todos podem fazer a diferença.

A campanha de hoje terá vários formatos e Bruxelas espera chegar a pelo menos cerca de 40 milhões de pessoas em 57 países, alguns dos quais menos sensibilizados para as questões das alterações climáticas.

"Este não é um tema que possamos deixar para as gerações futuras. Precisamos de nos juntar e agir agora", disse Luís Figo, em declarações ao sítio oficial da UEFA.