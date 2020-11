Figo: «João Félix vai ser muito melhor do que já é. Tem um dom único»

João Félix tem estado em destaque esta temporada na equipa do Atlético Madrid e os elogios ao internacional sucedem-se. Luís Figo também se mostra atento rendido ao alento do compatriota, a quem prevê os maiores seucessos.





"É um jogador jovem, que tem muito para crescer e, pela margem de progressão que tem, vai ser ainda muito melhor do que aquilo que já é.""Tem de jogar na sua posição natural para render mais. Pode jogar pela ala, mas é difícil. Em termos de rendimento vai notar-se mais se o fizer pelo centro. Tem golo e isso é um dom único no futebol, ter a capacidade de fazer golo", afirmou Figo em entrevista 'Marca'.Messi foi outro dos temas abordados pelo antigo internacional português, que também representou o Barcelona."Não sei o que se passou, é difícil responder, mas todos os clubes gostam de ter um jogador como Messi. No entanto, depende de muitas coisas no clube, de como está financeiramente, dos custos para o clube, da vontade do jogador... É difícil responder sem saber o que se passou. Mas como tudo na vida, se não queres estar, então não há nada que te mantenha num lugar", afirmou.