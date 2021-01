Filha de Dennis Rodman brilha no futebol

Dennis Rodman, cinco vezes campeão da NBA (duas em Detroit e três em Chicago com Michael Jordan), viu ontem a sua filha Trinity ser escolhida na 2ª posição no draft da NWLS, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos da América.

Com 18 anos, a filha do carismático antigo jogador de basquetebol tem estado ao serviço dos Cougars, da Universidade de Washington, desempenhando funções de avançado, e foi agora selecionada pelo Washington Spirit.

“Sonhei com isto desde sempre. Jogo futebol desde que tenho quatro anos. Sobre o meu pai, foi um atleta incrível e obtive esses genes dele, mas estou contente por ser conhecida por Trinity Rodman, e não só como a filha de Rodman. Quero fazer o meu próprio caminho e ver até onde conseguirei ir”, disse Trinity, ao lado da mãe Michelle, após o anúncio histórico: é a jogadora mais jovem de sempre a ser escolhida no draft para a NWLS. Por curiosidade, a primeira selecionada foi Emily Fox, que vai jogar no Racing Louisville.

Trinity já tem acumulado presenças em provas importantes da modalidade. Em 2018, a jovem disputou o Mundial sub-17 feminino, tendo contribuído com uma assistência em três partidas. Na temporada transata, a filha de Dennis Rodman terminou a Challenge Cup no quarto posto.