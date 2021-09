Filho de David Beckham estreou-se pela equipa reserva do Inter Miami

Romeo Beckham estreou-se profissionalmente este domingo pela equipa reserva do Inter Miami, o Fort Lauderdale CF. O filho do internacional inglês David Beckham jogou 79 minutos como extremo direito, porém, apesar de umn ou outro bom p pormenor, o primeiro jogo da carreira do jovem de 19 anos foi discreto.





David Beckham é o dono do clube sediado em Miami e, durante este mês, o filho mais novo do craque inglês,. Após alguns dias de treino, o jovem estreou-se num empate em casa (2-2), frente ao South Georgia Tormenta FC.Durante a partida, Romeo Beckham deu 19 toques na bola e mostrou alguns momentos de classe pelo corredor direito, tentando vários cruzamentos, que eram imagem de marca do pai, contudo faltou alguma eficácia no seu jogo.O extremo inglês terá mais oportunidades de brilhar e mostrar-se a Phil Neville, treinador do Inter Miami, que poderá chamar o jovem à equipa principal, caso ele venha a subir de rendimento.O Fort Lauderdale CF milita na USL League One, terceira divisão do futebol nos Estados Unidos da América, e, segundo indica o jornal The Sun, a mera presença do jovem tem dado maior visibilidade à liga e ao desporto em si.