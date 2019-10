Filho de Eto'o fora do Mundial sub-17 por decreto presidencial

O filho de Samuel Eto'o, Etienne, ficou sem a possibilidade de disputar o Mundial sub-17 pelos Camarões. E não é por falta de qualidade, mas sim... por jogar fora do país de origem, mais concretamente nos escalões de formação do Maiorca, em Espanha. Passamos a explicar.





Em setembro de 2014, o Presidente da República dos Camarões, Paul Biya, assinou um decreto que proibia as seleções de sub-15 e sub-17 de terem jogadores que atuassem fora do país. Etienne até chegou a ser convocado pelo selecionador Thomas Libiih para o estágio antes da competição, em Brasília, e marcou um golo num particular frente ao Brazilian FC. Com efeito, o selecionador expressou o desejo em contrariar a decisão presidencial e até escreveu uma carta ao presidente da federação, Seidou Mbombo Njoya... mas nada feito. O decreto manteve-se.Etienne, de resto, não é o único a sair da lista. Barel Fotso, da Roma, também estava na concentração, mas foi excluído pelo mesmo motivo. Desta forma, os Camarões chegam desfalcados ao Peru, país organizador da prova que decorre entre 5 e 27 de outubro.