Filipe Almeida viaja esta quarta-feira para assinar pelo FK Auda

Filipe Almeida viaja esta quarta-feira para a Letónia, onde dará início ao seu percurso no FK Auda. O técnico, de 43 anos, terá pela frente a primeira experiência como treinador principal, depois de vários anos como adjunto de Vítor Pereira no FC Porto, Shangai SIPG, Al Ahli Jeddah, Olympiacos, Fenerbahçe e Corinthians.O treinador português irá assim dar os primeiros passos na preparação para o arranque do campeonato daquele país, agendado para 7 de março. O FK Auda, 3º classificado da última edição do campeonato da Letónia, vai também disputar as eliminatórias de acesso à Liga Conferência da próxima temporada.Filipe Almeida, refira-se, terá no seu staff técnico os portugueses Bruno Moura, António Ascensão, Luís Nédio e Miguel Moreira.