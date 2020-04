Filipe Luís explica por que nunca pediu uma camisola a Messi: «Em campo sempre lhe bati...»

Filipe Luís, antigo jogador do At. Madrid, não esconde ser fã de Lionel Messi, mas a verdade é que nunca pediu para ficar com a sua camisola. O brasileiro, hoje no Flamengo de Jorge Jesus, explicou que a decisão teve por base a sua marcação implacável ao astro do Barcelona.





"Sempre lhe bati para o parar e ele nunca me censurou por nada. Admiro-o muito pelo seu futebol, mas nunca lhe pedi a camisola porque entrei sempre em campo para vencer", afirmou o lateral, à revista Panenka, ele que defrontou Messi em 26 ocasiões.Filipe Luís, de 34 anos, entende que o argentino é o melhor do Mundo. "Toda a gente sabe o que penso dele. A única coisa a fazer é aproveitar, porque não sei quantos anos ou quantas décadas vão passar até que apareça outro jogador como ele", considerou o internacional canarinho, que com Jesus conquistou o Brasileirão e a Libertadores.