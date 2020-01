Filipe Luís revela segredo de Hazard e deixa alerta sobre concentração

Já se sabe que as redes sociais e os videojogos ocupam cada vez mais tempo na vida de todos, mesmo dos jogadores de futebol. Vem isto a propósito de um entrevista de Filipe Luís ao canal do Youtube '2AngryMen TV', na qual revelou um segredo de Hazard quando os dois jogavam no Chelsea.





"Hazard jogava Mario Kart no balneário. O preparador físico dizia '10 minutos e estamos a sair para aquecer' e ele não ligava, continuava a jogar", revelou Filipe Luís, acrescentando que ficava muito surpreendido com a resposta do belga: "Tranquilos vocês dão-me a bola, não há problema".O lateral brasileiro deixou o seu ponto de vista e um conselho: "Para mim a concentração é o mais importante. Estar muito tempo no Facebook e Instagram acaba por a tirar, sobretudo se forem 5 horas por dia. Nós, jogadores, temos de estar com os olhos bem abertos."