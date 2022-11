Filipe Moreira deixa o comando técnico do Al Nejmeh

Filipe Moreira pôs fim à sua curta passagem na primeira divisão do Líbano ao serviço do Al Nejmeh que ocupa a quinta posição. No único jogo que liderou a equipa no passado domingo, o treinador português obteve uma igualdade sem golos na deslocação ao Tadamon (6.°).





O treinador de 58 anos partilhou aoque o motivo de ter pedido a rescisão de contrato, que foi prontamente aceite pelo clube libanês, prende-se por "razões familiares". A mãe e o irmão estão doentes e o treinador teve de regressar a Portugal para dar apoio à família. Neste momento, Filipe Moreira já viaja de regresso ao nosso país na companhia do seu adjunto Domenik Martinho.