Filipe Nascimento ruma à Polónia

Filipe Nascimento, médio de 26 anos que é um produto das camadas de formação do Benfica, onde sagrou-se campeão nacional de juniores em 2012/13, vinculou-se aos polacos do Radomiak Radom até 2021.





Trata-se de mais uma experiência no futebol estrangeiro de Filipe Nascimento, dado que o médio jogou sempre fora de Portugal desde que saiu do Ac. Viseu em 2014/15.Privilégio ao mercado de Leste, uma vez que na época passada Filipe Nascimento esteve ao serviço dos búlgaros do Levski Sofia, mas também já passou pelos romenos do CFR Cluj, Politehnica Iasi e Dínamo de Bucareste.