Filipe Pedro assume nova aventura profissional na China

Filipe Pedro anunciou através das redes sociais que passará a treinar na China na presente temporada. O antigo treinador do Sporting, nas equipa sub-19 e sub-23, do Mafra, do Casa Pia e dos finlandeses do Ekenas IF vai experimentar um novo continente aos 35 anos."Após 2 anos de grande aprendizagem no Sporting Clube de Portugal, e uma excelente experiência no EIF da Finlândia, segue-se um novo projeto e desta vez na China: Irei representar o Tianjin Jinmen Tiger FC como treinador adjunto durante a época 2023. Deixar um agradecimento a todos os que fizeram parte desta viagem e também a quem tornou este novo desafio possível!", referiu através da conta pessoal de Facebook.O Tianjin Jinmen Tiger acabou o campeonato da 1ª divisão da China, em 2022, no oitavo lugar.