Fim de uma era: De Gea pondera pendurar as luvas aos 32 anos

De Gea está a ponderar seriamente a possibilidade de pôr fim à carreira caso não surja qualquer proposta em breve de um clube que lute por títulos e onda possa ser titular, avança o jornal inglês 'The Guardian'.Recorde-se que o guardião espanhol está sem clube desde julho, após ter terminado a ligação ao Manchester United , clube que representava há 12 temporadas e onde conquistou oito títulos - uma Premier League, uma Liga Europa, uma Taça de Inglaterra, três Supertaças de Inglaterra e duas Taças da Liga.Depois de longas negociações com os red devils, o guardião de 32 anos não chegou a acordo para renovar, tendo o United contratado o camaronês André Onana (ex-Inter) para o seu lugar.A vontade do treinador Ten Hag em contratar o guardião camaronês fez com que o clube de Manchester oferecesse a De Gea uma proposta de renovação com valores muito abaixo dos quais auferia , acabando por não haver entendimento entre clube e jogador. Segundo a mesma publicação, o guardião sente-se ainda desiludido pela forma como os red devils geriram a sua saída após 12 anos de ligação, não tendo tido oportunidade de ter uma despedida em frente aos adeptos.