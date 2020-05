Incrível: BATE Borisov vence Taça da Bielorrússia com golo aos 120'

O BATE Borisov venceu este domingo a Taça da Bielorrússia, ao derrotar numa emotiva final o Dinamo Brest, numa partida decisiva apenas resolvida com um golo já em cima do apito para os penáltis. Zakhar Volkov foi o herói da formação de Borisov, conseguindo num lance dividido (e muito confuso) quebrar a resistência da formação de Brest, que na altura já estaria certamente a pensar no desempate a partir da marcar dos onze metros.





Esta foi a quarta Taça da história do BATE, depois das conquistas de 2005/06, 2009/10 e 2014/15.