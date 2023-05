Final da Taça da Grécia entre AEK e PAOK pode ser jogada em... Inglaterra

A data está marcada, os adversários também: AEK e PAOK vão jogar a final da Taça da Grécia no dia 24 de maio, mas há ainda uma questão por resolver… o palco da final entre dois rivais que promete ser ferverosa. A solução pode estar em Inglaterra, no Selhurst Park, reduto do Crystal PalacePanagiotis Baltakos, presidente da Federação Grega de Futebol, mostrou interesse em disputar a final fora do país helénico. Austrália, Polónia e Chipre eram três dos países em estudo, com o país da Oceânia a agradar os adeptos dos clubes, garante o jornal inglês 'The Sun'. O Chipre recusou a oportunidade de receber o encontro pelo perigo inerente aos grupos de adeptos gregos – famosos pelas suas demonstrações efusivas Por Inglaterra, a ideia parece agradar a Steve Parish, presidente do Crystal Palace, que não se mostrou preocupado pelos festejos e confusões do dérbi.Baltakos e a federação grega deverão anunciar o palco da final coloca o AEK frente ao PAOK – dos portugueses Vieirinha, Rafa Soares, Tiago Dantas, André Ricardo, Felipe Soares e Nélson Oliveira – esta sexta-feira, a 12 dias do derradeiro encontro, com adeptos gregos a potencialmente precisarem de agendar uma viagem para fora do país.