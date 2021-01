Final da Taça Libertadores sem público nas bancadas do Maracanã

A final da Taça Libertadores, agendada para 30 de janeiro, no Estádio Maracanã, no Brasil, vai ser disputada sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, anunciou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Em comunicado, o organismo refere que a decisão foi acordada entre os presidentes da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, face à propagação do novo coronavírus na América do Sul.

"É uma decisão em conformidade com o que já foi manifestado pela CONMEBOL desde o início da pandemia, no sentido de trabalhar na retoma das competições, mas com o máximo de cuidados e preservando a saúde de todos os membros da família do futebol sul-americano", refere a nota emitida pela CONMEBOL.

A final da 'Copa' Libertadores será disputada num só jogo pelo segundo ano seguido, depois de em 2019 o Flamengo, então orientado por Jorge Jesus, ter batido os argentinos do River Plate por 2-1, em Lima, no Peru.

As meias-finais da presente edição da Taça Libertadores arrancam esta madrugada, com a receção do River Plate ao Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, em jogo da primeira mão.

Na quarta-feira, Boca Juniors e Santos começam a disputar a outra meia-final, sendo que os encontros da segunda mão estão agendados para a próxima semana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, tendo registado, até ao momento, 197.732 mortos e mais de 7,8 milhões de casos de infeção confirmados.