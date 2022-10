Final dramático: Boca Juniors sagra-se campeão argentino com ajuda do... River Plate

¡BOCA CAMPEÓN!



O Boca Juniors sagrou-se este domingo campeão argentino, numa última jornada de emoções fortes onde houve drama até ao fim e que contou com ajuda do... eterno rival River Plate.Tudo porque aos 90 minutos, Boca empatava em casa com o Independiente (2-2) e o Racing, que também estava na luta pelo título, teve um penálti diante o River, mas Galvan desperdiçou (Armani defendeu) e manteve-se o 1-1 (o River viria a marcar na última jogada, para selar o triunfo por 2-1): caso o Racing ganhasse, seria campeão.Assim, foi a formação orientada por Hugo Ibarra, antigo jogador do clube que representou o FC Porto em 2001/02, celebrou o título. O ex-sportinguista Marcos Rojo (não jogou por lesão) levantou o 35.º título da história do emblema xeneize.O Boca terminou o campeonato com 52 pontos, mais dois que o Racing, equipa orientada por Fernando Gago. Já o River Plate, que se despediu do técnico Marcello Gallardo, acabou no terceiro posto, com 47 pontos.