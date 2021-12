Finlândia: Bernardo Tavares treina Helsinforgs

O treinador português Bernardo Tavares, de 41 anos, foi anunciado como o novo técnico do Helsinforgs, equipa que milita no principal escalão do futebol finlandês e que na temporada passada terminou no 6º lugar do campeonato. "Estou entusiasmado e sinto-me honrado por treinar um clube com 125 anos de história", referiu o luso.