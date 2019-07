'FiveThirtyEight': Até aqui há duelo FC Porto-Benfica...

A ‘FiveThirtyEight’ é uma plataforma online dedicada ao futebol de clubes que mantém atualizado um ranking das melhores formações do mundo. Os analistas deste site dão notas defensivas e atacantes aos diversos clubes e daí resulta uma lista que ajuda a perspetivar aquilo que as equipas realmente valem perante a frieza dos números.

Tendo como base esta premissa avaliativa, descobrimos que a liderança é do Manchester City, com 94.3 de ‘rating’, seguido de perto por Bayern Munique e Liverpool. Barcelona, Paris SG, Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Juventus e Dortmund fecham o ‘top 10’.

Quando procuramos os crónicos candidatos ao título português, encontramos o FC Porto na 22.ª posição, seguido de perto pelo Benfica, que surge em 24.º. O Sporting aparece mais abaixo, no 61.º posto.

Outros destaques

O Flamengo de Jorge Jesus já sente os efeitos do novo timoneiro, que apenas cumpriu dois jogos ao leme da equipa, com um empate 1-1 e uma goleada 6-1. A equipa brasileira está na 54.ª posição, mas subiu 11 lugares desde a última atualização, uma das subidas de maior realce do ‘top 200’ e apenas superada por Shanghai SIPG (em 128.º com uma subida de 12 lugares), Kawasaki frontale (150.º com uma subida de 30 lugares), Kashima Antlers (170.º com uma subida de 23 postos).

Confira a lista completa aqui.