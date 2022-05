Flamengo à espreita em duelo lusitano na Libertadores

Com três vitórias em outras tantas jornadas, o Flamengo arrancou a todo o gás na Libertadores – ao invés, no Brasileirão soma só 5 pontos em 4 jogos – e pode selar já esta noite a passagem aos ‘oitavos’. Para isso, a equipa de Paulo Sousa tem que voltar a vencer o Talleres (2º, com 6 pontos), de Pedro Caixinha, agora na Argentina (o jogo será às 23h00), e esperar que o Universidad Católica não vença o Sp. Cristal no outro jogo do Grupo H.

Ainda assim, Caixinha promete dar luta aos brasileiros. "Sabemos as coisas que não fizemos bem no primeiro jogo e que o Flamengo aproveitou e pode aproveitar. E isso é o que queremos reforçar. A equipa sabe como temos de fazer as coisas e acredita que, se as fizermos bem, iremos ganhar", disse o técnico do Talleres.

Na próxima madrugada entram ainda em ação mais dois treinadores portugueses: o Corinthians, de Vítor Pereira, que lidera o Grupo E, com 6 pontos, visita o Deportivo Cali (2º, com 4), a partir da 1h00; já no Grupo D, o Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, também defende a liderança – tem 5 pontos, os mesmos do At. Mineiro – no terreno do Deportes Tolima (1h30).