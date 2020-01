Flamengo de Jorge Jesus decide Supertaça Sul-Americana no Maracaña a 26 de fevereiro

O Flamengo vai disputar a Supertaça Sul-Americana, competição que coloca frente a frente o campeão da Taça Libertadores e o vencedor da Taça Sul-Americana, com Independiente del Valle a 19 e 26 de fevereiro.





? Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el 1?9? de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



? Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em 1?9? de fevereiro, em Quito, e volta no dia 2?6? do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) January 21, 2020

Segundo anunciou esta terça-feira a Conmebol, o primeiro jogo será disputado no Equador, a 19 de fevereiro, e uma semana depois o Maracaña será palco da derradeira partida, agendada para Quarta-feira de Cinzas.De acordo com a imprensa brasileira, a equipa principal do Flamengo regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, dia em que Jorge Jesus, que já está no Brasil após o período de férias, começa a preparação da Supertaça do Brasil e da Supertaça Sul-Americana.Recorde-se que devido à presença no Mundial de Clubes em dezembro, é a formação sub-20 do Flamengo quem está a disputar o campeonato carioca.