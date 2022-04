Flamengo de Paulo Sousa acusa adeptos chilenos de agressões e racismo

O clube brasileiro Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, acusou esta sexta-feira os adeptos do Universidad Católica, adversário chileno na Taça dos Libertadores, de agressões e racismo, exigindo castigos.

"Na noite de quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile, registaram-se cenas lamentáveis de racismo, arremesso de pedras, garrafas e engenhos explosivos (ferindo uma criança) por parte da claque adversária contra os adeptos rubronegros", lê-se em mensagem publicada pelo 'Mengão' nas redes sociais.

O clube carioca declarou que os factos merecem "medidas severas".

O Flamengo ganhou quinta-feira na visita à Universidad Católica, por 3-2, seguindo só com vitórias naquela competição continental.

A equipa de Paulo Sousa lidera o grupo H, com nove pontos, graças a três vitórias em três jornadas, enquanto o Universidad Católica soma três.

No segundo lugar do grupo estão os argentinos do Talleres Cordoba, treinados pelo português Pedro Caixinha, com seis pontos, com o Sporting Cristal, do Peru, em último, ainda sem pontuar.