Flamengo e River Plate à mesa para discutir final da Taça Libertadores

A Conmebol convocou os presidentes do Flamengo e do River Plate, finalistas da Taça Libertadores, para uma reunião esta terça-feira, na sua sede, no Paraguai. O encontro tem como objetivo "reavaliar todos os aspetos da organização da final", agendada para dia 23, em Santiago, mas a instabilidade no Chile, onde terá lugar o jogo de atribuição do troféu, será também analisada e existe alguma expectativa quanto à possibilidade de mudança do local da final.A ministra do Desporto do Chile já garantiu total apoio à organização do jogo, embora continue a agitação social, com protestos e manifestações em todo o país."Se paralisamos o futebol durante três semanas é porque o mais importante é o que se está a passar no país. Se não há segurança não se deve jogar", vincou Valter Huerta, defesa do U. Católica. Paraguai e Peru são apontados com alternativas.Os presidentes das federações da Argentina, Brasil e Chile também estarão na reunião de hoje.