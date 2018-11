Fletcher lembra convivência com Ronaldo: «Ríamo-nos dele nos treinos...»

São muitos os relatos sobre o empenho e dedicação de Cristiano Ronaldo que espantam o panorama futebolistico... agora foi Darren Fletcher a falar do internacional português. Numa entrevista ao canal de televisão inglês Sky Sports, o antigo médio escocês do Manchester United recordou os tempos em que partilhou o balneário com Cristiano - entre 2003 e 2008 - e não poupou elogios à forte mentalidade da estrela portuguesa.O médio do Stoke City admitiu que Cristiano Ronaldo foi muitas vezes 'gozado' pelos próprios colegas, que não compreendiam a sua fixação em tornar-se no "melhor jogador do mundo". "Houve alturas em que ele treinava com pesos nos tornozelos para melhorar a velocidade de pés. Ríamo-nos dele, mas ele não se importava e isso não o detinha. No fundo, as pessoas respeitavam-no. Encarávamos isso como uma brincadeira, mas, lá no fundo, respeitávamos o ritmo de trabalho, aquele desejo e aquela determinação pura de ser o melhor do mundo, que acabou por conseguir", afirmou o médio de 34 anos, realçando que sempre foi respeitado pelo grupo de trabalho."Ele [Cristiano Ronaldo] levava o treino a outro nível. Ao início, as pessoas adoravam a vontade, mas levou com algumas 'bocas', com as pessoas a dizerem que era mais fácil falar do que fazer. Mas as pessoas respeitavam e gostavam daquela mentalidade de querer ser o melhor", disse à Sky Sports.